محمد صبحى: «نجوم الظهر» خطوة جديدة لكوميديا المسرح وافتتاحها الخميس المقبل

أعلن الفنان محمد صبحي إزاحة الستار عن مسرحية (نجوم الظهر) يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن العمل يعد خطوة جديدة للكوميديا في المسرح المصري.



وأعرب محمد صبحي، في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مساء اليوم الجمعة، عن شكره للجمهور الذي سارع على حجز تذاكر المسرحية، قائلًا: "يكاد يكون أول أسبوعي عرض للمسرحية كامل العدد وهذه ثقة كبيرة من الجمهور أعتز بها".



وقال: "أنا سعيد ومتهيئ لعرض كوميدي مهم وضخم، سيجدد شبكية عين المشاهد ووجدانه ورؤيته، محتواه يعتمد على الغناء الكوميدي والطرب والاستعراضات بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن المسرحية تتناول موضوعًا يهم كل الناس في العالم العربي وبذل فيها مجهود كبير حيث تجري بروفات يومية للعمل منذ 7 أشهر".



ولفت إلى أن عرض المسرحية سيتم لمدة 4 أيام في الأسبوع، وهي الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة السابعة ونصف إلى العاشرة والنصف مساء.



وتعد المسرحية أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلًا وممثلة لتظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي، ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.



ويظهر محمد صبحي- خلال المسرحية الجديدة- بشخصية مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل في المسرح أو التليفزيون والسينما، من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية على خشبة مسرحه بمدينة سنبل.



مسرحية (نجوم الظهر) يقوم ببطولتها ويخرجها ويكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوي، موسيقى وألحان شريف حمدان، وأشعار عبد الله حسن.



يشارك في البطولة المسرحية كوكبة من نجوم فرقته (استديو الممثل) وهم سميرة عبدالعزيز، وجيهان قمرى، وعبدالرحيم حسن، وندى ماهر، وميرنا زكرى، وكمال عطية، ورحاب حسين، وحمدى السيد، ورحاب الشناط، وداليا حسن، ومحمد سعيد، ومايكل وليم، ومحمد شوقى طنطاوى، ومحمد يوسف، ومصطفى يوسف، ومنة طارق، وأنجيلكا، وليلى فوزى، ووليد هانى، ومحمود أبوهيبة.