وكيل «تعليم جنوب سيناء» يشهد ورش عمل تدريب حوكمة الإدارة المدرسية بشرم الشيخ

شهد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ورشة عمل "حوكمة الإدارة المدرسية " بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف – مصر وذلك بوحدة التدريب بإدارة شرم الشيخ التعليمية.

رافقته أثناء الزيارة حنان إسماعيل، مديرة الإدارة، وخلال الزيارة أشاد وكيل الوزارة بدور القيادة السياسية في مصر والتي تستهدف الإصلاح الإداري كضرورة ملحة تفرضها مقتضيات العصر، ومواكبة التطورات الهائلة التي تقفز بالعالم لخطوات واسعة إلى الأمام، وما يصاحبها من تطلعات مشروعة في الوصول إلى أداء حوكمي يتضمن تقديم خدمات ذات جودة، يخضع فيها مقدمي هذه الخدمات لمساءلة متلقي الخدمة المباشرين وغير المباشرين، وهذا ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم لتحقيقه داخل المدارس.

وأوضح عقل، أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، قامت بتقديم تجربة رائدة لتفعيل التكامل والتنسيق بين كيانات الحوكمة المدرسية الثلاث وهم "مجالس الأمناء، ولجان الحماية، و الاتحادات الطلابية" بمحافظات جنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية، لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بصورة تطبيقية وبشكل دوري ومستمر، لتحقيق جودة التعليم داخل المدارس، مع تقديم الحماية والدعم للطلاب والمعلمين ، مما يحقق رضا كافة أطراف العملية التعليمية " الطلاب، أولياء الأمور، المعلمين".

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى تنفيذ هذه الورش بجميع الإدارات التعليمية من خلال استهداف عدد من مديري المدارس والأخصائيين والمعلمين بكل إدارة، ويجري التدريب بالتناوب حيث انطلقت فعاليات ورش العمل بداية من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر الجاري، لافتًا سيادته أنه سيجري متابعة التطبيق العملي للمتدربين على هذا البرنامج داخل المدارس، لتحقيق جودة التعليم على أرض المحافظة.

وشدد على أهمية الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتزام المدربين والمتدربين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.