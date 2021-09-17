الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخريج الدفعة ١٥٠ من كلية اللاهوت الإنجيلية

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، باحتفال كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بتخرج الدفعة "١٥٠"، اليوم، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية وراعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور القس هاني يوسف، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والدكتور القس عاطف مهني، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط.

خرِّيجُو هذه الدّفعة ٨٨ طالبًا وطالبة من البرامج التَّالية: ماجستير اللاهوت (ThM)، وماجستير اللاهوت والرِّعاية (MDiv)،وماجستير الآداب في اللاهوت (MAT)، وماجستير القيادة والإدارة(MLM)، وماجستير الإعلام والقيادة (MML)، وشهادة في الدراسات اللاهوتية (CTS).

وقال رئيس الإنجيلية فى بداية كلمته: "يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى سنودس النيل الإنجيلي، ورئيسه القس كمال رشدي، لتخرج دفعة جديدة في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، هذا الصرح الأكاديمي والتعليمي العريق، الذي نفخر ونعتز به جميعًا، كما أتقدم بالتهنئة إلى الدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتور القس هاني يوسف، عميد الكلية، كما أهنئ أيضًا أبنائي وبناتي الذين تخرجوا هذا العام، مصليًا أن تكون مرحلة الكلية وشهاداتها الأكاديمية، هي مرحلة إعداد لبناء الشخصية والقدرات لإخراج خادم متميز ومؤثر وفاعل في كنيسته ومجتمعه".

وأضاف أن التعليم اللاهوتي بدون تمكين يصبح هزيلًا، كما أن التعليم اللاهوتي يحتاج إلى خادم صلب يمتلك أدوات اتخاذ القرار، وأخيرًا التعليم اللاهوتي يحتاج إلى قوة تتجاوز بنا حياة الخطية إلى حياة التقوى والعطاء. 
 

رئيس مجلس إدارة رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الانجيلية القس أندرية زكى أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي سنودس النيل الإنجيلي الطائفة الإنجيلية بمصر كلية اللاهوت الإنجيلية كلية اللاهوت عميد كلية اللاهوت ماجستير اللاهوت والر عاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عميد كلية اللاهوت الإنجيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

بريطانيا ترفع مصر من القائمة الحمراء لكورونا

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

محمد صلاح يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة ليبيا فى تصفيات المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة