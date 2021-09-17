الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو دولًا عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، دولًا عربية أخرى إلى الاعتراف بإسرائيل، أثناء لقائه مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها الدول العربية الثلاث مع الدولة العبرية.

وقال بلينكن أثناء لقاء عبر الإنترنت مع الوزراء الأربعة: "سنشجّع مزيدًا من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب".

وأضاف: "نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية. من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتمّ التعامل مع إسرائيل كسائر الدول".

في 15 سبتمبر 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبّعان علنًا علاقاتهما مع إسرائيل، تحت رعاية الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. وأقدمت المغرب والسودان فيما بعد على الخطوة نفسها.

وتقول إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن رغم أنها تعتزم إظهار قطيعة مع نهج ترامب، إنها توافق على الاتفاقات المسماة "اتفاقات أبراهام" (إبراهيم) والتي تُعتبر بمثابة أحد الإنجازات الدبلوماسية الرئيسية التي حققها سلفه الجمهوري.

وأكد بلينكن أن "هذه الحكومة ستواصل تطوير الجهود المتوّجة بنجاح الحكومة السابقة، لمواصلة المضي قدمًا في التطبيع".

وقد أعلن وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لبيد أنه سيتوجّه إلى البحرين بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي، قائلًا: "نادي اتفاقات أبراهام مفتوح لأعضاء جدد".

وأضاف: "أحد أهدافنا المشتركة هو ضمان أن دولًا أخرى ستحذو حذونا وتنضمّ إلينا في هذه الاتفاقات وفي هذه الحقبة الجديدة من التعاون والصداقة".

واشنطن الخارجية الأميركية إسرائيل

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