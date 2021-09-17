في ذكرى نياحته.. من هو البابا يؤانس رقم 93؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بذكرى نياحة البابا يؤانس الثاني عشر.



وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن البابا يؤانس الثاني عشر، احتل الترتيب الـثالث والتسعين من جهة عدد البطاركة الذين اعتلوا الكرسي المرقسي والسدة البطريركية، ورحل عام 1483م.



وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، خلال احتفالاتها بذكرى نياحة البابا يؤانس الثاني عشر، بالقداس الإلهي والذي يُقرأ خلاله عدة قراءات كنسية وروحية تُتلى على مدار اليوم ولعل أبرزها:

العشية: مزامير 110 : 4,5,7 + متى 16 : 13 - 19

باكر: مزامير 73 : 23 - 24 + مزامير 73 : 28 + مزامير 9 : 14 +يوحنا 15 : 17 - 25

قراءات القداس

البولس: 2 كورنثوس 4 : 5 - 5 : 11

الكاثوليكون: 1 بطرس 2 : 28 - 3 : 7

الإبركسيس: اعمال 20 : 17 - 38

السنكسار: حلول اليوم السابع من شهر توت أول شهور السنة القبطية + نياحة البابا ديسقورس رقم 25 في تعداد بطاركة الكرسي السكندري + نياحة القديس سوريانوس أسقف جبلة + نياحة البابا يؤانس الثاني عشر رقم 93 في تعداد بطاركة الكرسي السكندري + استشهاد القديسة رفقة وأولادها الخمسة أغاثون، بطرس، يوحنا، أمون، امونة.

الإنجيل: مزامير 107 : 32,41,42 + يوحنا 10 : 1 - 16

هذا وتستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا المعظم الانبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، احتفالاتها بعيد النيروز المُبارك الذي هو عيد رأس السنة القبطية وتستمر الاحتفالات حتى عيد الصليب يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وكانت عدة إيبارشيات قد خفضت إعداد الحضور الي ٥٠ ٪ بسبب كورونا.