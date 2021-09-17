وكيل «زراعة الفيوم» يشهد يوم حصاد فول الصويا

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة الوصول إلى أعلى نسب من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول فول الصويا.

يوم حصاد فول الصويا

جاء ذلك خلال تنفيذ يوم حصاد محصول فول الصويا بمحافظة الفيوم بناحيه زاويه الكرادسه حوض الورد ارض المزاره رأفت عشري علي بحضور الدكتور حسن محمد ابراهيم قسم التكثيف المحصولى والمهندس زينهم عاشور محمد مدير عام الارشاد والمهندسه اماني محمد طنطاوي الاداره المركزيه للارشاد و مهندس احمد محمد عبدالغني اخصائي المحصول بالمحافظه ومهندس علي احمد خليل اخصائي الاداره و مهندس احمد مدير المنطقه الاحصائيه.

يوم حصاد فول الصويا

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى إطار فعاليات برنامج النهوض بمحصول فول الصويا والممول من مجلس الألياف والمحاصيل الزيتية وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية.