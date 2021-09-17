حبس شخصين ضبط بحوزتهما عملات مزورة وسلاح ناري في الساحل

قررت نيابة الساحل برئاسة المستشار كريم السيسي مدير النيابة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما عملات نقدية مزورة وسلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة الساحل.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى العميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة إخطارا أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بقيادة المقدم حسام عبد العال رئيس المباحث والنقيب محمد طارق معاون المباحث لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتها (فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار- كمية من البودر المخدر- عدد من الأوراق المالية "مقلدين").

وبمواجهتهما أمام اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد الترويج، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.