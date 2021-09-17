الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 في اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بكفر الشيخ

اصطدام سيارة ملاكي
اصطدام سيارة ملاكي

أصيب 5 بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، وانقلابها بمفارق مدخل مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ.

 

تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عقب اصطدامها بعمود إنارة بمفارق مدخل مدينة مسير، وجري نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

 

وتبين من التقرير الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من: «أحمد محمود داش، 20 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، حسام علي خيرالله، 20 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحيى ابراهيم، 18 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمح، عادل محمد مرسي، 15 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحى انيس، 16 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ».

 

وتم عمل الفحوصات المطلوبة للمصابين داخل استقبال مستشفى كفرالشيخ العام.

إصابات متفرقة اصطدام سيارة ملاكي عمود إنارة محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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