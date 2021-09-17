الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية تفحص 1237 مواطنًا مجانًا ضمن «حياة كريمة» فى قنا

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية لقرية "حاجر الدهسة" التابعة لمركز فرشوط، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفي إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وتنفيذا لمبادرة القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٢٣٧ مواطنا، في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة، شملت: (أمراض الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، جراحة العظام، تنظيم الأسرة)، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، والأشعة، وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبي على إجمالي ٦٢٣ حالة في اليوم الأول، و٦١٤ حالة  في اليوم الثاني، بواقع ٤٠٤ حالات جراحة عظام و٣٣٧ حالة طب أطفال، و٢٨٩ حالة أمراض باطنة، و٩٣ حالة جراحة عامة، و٨٢ حالة أمراض نساء وتوليد، و٣٢ تنظيم أسرة، مؤكدا أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية لـ٨١ حالة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد ١١٣ حالة من أبناء القرية، بتوجيهات من اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالتوسع في تنظيم القوافل الطبية في القرى والنجوع الأكثر احتياجا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكشف الطبى الصحة كوارث لوز طفل قنا جمال وزارة الصحة

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