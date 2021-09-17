« أيام القاهرة للدراما العربية» يعلن 5 مكرمين في دورته الثانية

أبرزهم وحيد حامد و فيصل ندا

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، تكريم 5 من الرواد والمبدعين في مجال الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهم الكاتب الراحل وحيد حامد، لرحلة إبداع على مدار أكثر من نصف قرن، والأب بطرس دانيال نظرَا لمساهمته مع المركز الكاثوليكي في بعث المهرجانات ودعمها.

وشملت قائمة التكريمات كلّ من المؤلف الراحل فيصل ندا الذي قدّم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية، والمؤلف مدحت العدل لتاريخه المتميز في الدراما التليفزيونية المؤثرة، إلى جانب المطرب علي الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.

وكانت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية، قد اختارت «المسلة المصرية» شعارًا لدورتها الثانية هذا العام، والذي يقام حفل توزيع جوائزها يوم 19 سبتمبر الحالي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

- «سفير فن الحضارة المصرية».. إطلاق الجائزة الكبرى للمهرجان

وكشفت اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية عن إطلاق جائزتها الكبرى والتي تمنح لأحد الفائزين ممن لهم ارتباط وثيق بتاريخ الفن المصري، والتي سيطلق عليها اسم «سفير فن الحضارة المصرية»، وستكون على هيئة نموذج مسلة كبرى، ومن يفوز بها تقام ندوة على شرفه أمام الإعلام الغربي بمعهد العالم العربي بباريس للحديث عن تاريخه وعن عمق الفن المصرى مع أخذ عدة لقطات وصور تذكارية له مع المسلة التي تتوسط أكبر شوارع العالم الشانزليزيه ليحكي عن فنه وفن الحضارة المصرية العريق.

وقالت اللجنة العليا، إن «المسلسلة المصرية موجودة في 16 دولة أجنبية ولها مكانتها الكبيرة كنموذج للحضارة المصرية وفن النحت المصرى المتأصل على مدى 8 قرون، ولهذا تم اختيارها كشعار لأيام القاهرة للدراما العربية، ومن المقرر أن تكون الجائزة الكبرى سنوية مصحوبة بزيارة إحدى الدول التى توجد بها المسلات مع الذى يفوز بلقب سفير فن الحضارة المصرية وهكذا ستتكرر الندوات الإعلامية بالدول الغربية للتأكيد على عمق الحضارة المصرية، وسوف يعلن اسم الفائز بها ممن تم ترشيحهم يوم حفل إعلان جوائز مسابقات الأعمال الدرامية المتنافسة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا والتى يصل عددها حوالى 22 مسلسلا مصريا وعربيا».