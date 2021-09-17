الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزهم وحيد حامد و فيصل ندا

« أيام القاهرة للدراما العربية» يعلن 5 مكرمين في دورته الثانية

أيام القاهرة للدراما
أيام القاهرة للدراما العربية

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، تكريم 5 من الرواد والمبدعين في مجال الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهم الكاتب الراحل وحيد حامد، لرحلة إبداع على مدار أكثر من نصف قرن، والأب بطرس دانيال نظرَا لمساهمته مع المركز الكاثوليكي في بعث المهرجانات ودعمها.

وشملت قائمة التكريمات كلّ من المؤلف الراحل فيصل ندا الذي قدّم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية، والمؤلف مدحت العدل لتاريخه المتميز في الدراما التليفزيونية المؤثرة، إلى جانب المطرب علي الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.

وكانت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية، قد اختارت «المسلة المصرية» شعارًا لدورتها الثانية هذا العام، والذي يقام حفل توزيع جوائزها يوم 19 سبتمبر الحالي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

- «سفير فن الحضارة المصرية».. إطلاق الجائزة الكبرى للمهرجان

وكشفت اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية عن إطلاق جائزتها الكبرى والتي تمنح لأحد الفائزين ممن لهم ارتباط  وثيق بتاريخ الفن المصري، والتي سيطلق عليها اسم «سفير فن الحضارة المصرية»، وستكون على هيئة نموذج مسلة كبرى، ومن يفوز بها  تقام ندوة على شرفه أمام الإعلام الغربي بمعهد العالم العربي بباريس للحديث عن تاريخه وعن عمق الفن المصرى مع أخذ عدة لقطات وصور تذكارية له مع  المسلة التي تتوسط أكبر شوارع العالم الشانزليزيه ليحكي عن فنه وفن الحضارة المصرية العريق.

وقالت اللجنة العليا، إن «المسلسلة المصرية موجودة في 16 دولة أجنبية ولها مكانتها الكبيرة كنموذج للحضارة المصرية وفن النحت المصرى المتأصل على مدى 8 قرون، ولهذا تم اختيارها كشعار لأيام القاهرة للدراما العربية، ومن المقرر أن  تكون الجائزة الكبرى سنوية مصحوبة بزيارة إحدى الدول التى توجد بها المسلات مع الذى يفوز بلقب سفير فن الحضارة المصرية وهكذا ستتكرر الندوات الإعلامية بالدول الغربية للتأكيد على عمق الحضارة المصرية، وسوف يعلن اسم الفائز بها ممن تم ترشيحهم يوم حفل إعلان جوائز مسابقات الأعمال الدرامية المتنافسة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا  والتى يصل عددها حوالى 22 مسلسلا مصريا وعربيا».

مسلسلات اللجنة العليا العليا مدحت العدل مهرجانات الحضارة المصرية النحت المصري المسرح الكبير المهرجانات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

تاج الدين محذرًا: لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة.. وفعالة أمام المتحورات

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

عمرو دياب يحيي حفل إطلاق مشروع White 14 بالعاصمة الإدارية لشركة أم بي جي

ظهر على سطح الماء.. انتشال جثمان غريق العجمي بالإسكندرية

«الزراعة»: موسم المانجو 2021 هو الأصعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة