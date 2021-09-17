الجمعة 17 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

في عيد ميلادها

«ظهورها الإعلامي نادر».. أبرز المعلومات عن الفنانة عبلة كامل

عبلة كامل
عبلة كامل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة عبلة كامل، وظهرت وهي ترتدي عباءة وحجابا باللون الأسود، وذلك تزامنا مع عيد ميلاد الفنانة عبلة كامل والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية المحفورة في وجدان الجمهور، وفي السطور التالية ترصد "الدستور"  أبرز المعلومات عن عبلة كامل.

1- وُلدت عبلة في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وكانت من عائلة بسيطة.

2- تخرجت عام 1984 من كلية الآداب.

3- تزوجت مرتين، الأولى في أوائل الثمانينات من الفنان أحمد كمال.

4- وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة عام 1986، وبعد سنوات انفصلا.

5- قال الفنان والمخرج أحمد كمال في لقاء تليفزيوني ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" إن انفصاله عن عبلة كامل يرجع إلى أن إيقاع رحلتها يختلف عنه، فهو فنان مسرحي، وظروف عملها كانت أسرع منه بكثير، لهذا السبب حدث الطلاق".

6- كانت الزيجة الثانية من الفنان محمود الجندي، إلا أنهما انفصلا بعد عامين- وتحديدا في 2005.

7- كشف الجندي أنه دفع مهرًا للفنانة عبلة كامل، قيمته 25 قرشا فقط، وقال إنه لم يتحدث معها بشأن قيمة المهر أو مثل تلك الأمور.

8- نفى الجندي  أن زواجهما حدث سرًا، والدليل أن المجلات والصحف نشرت الخبر فور حدوثه.

9- أكد زوجها السابق أحمد كمال انها لا تمتلك أي حسابات على "السوشيال ميديا" وانها اضطرت للذهاب لوزارة الداخلية، لاتخاذ إجراء قانوني لتثبت أن هناك حسابًا ينتحل شخصيتها.

10-وعن السر وراء غيابها قال الفنان أحمد كمال "عبلة في مرحلة سكون لاختيار عمل يليق بمشوارها الفني، إلى جانب أن فترة كورونا جعلتها تفضل الابتعاد قليلا، وستعود قريبا لجمهورها إذا وجدت العمل الذي يستفزها".

11- كانت آخر مشاركاتها الفنية الجزء الخامس بمسلسل"سلسال الدم" الذي عُرض عام 2018، ورغم نجوميتها الشديدة إلا أن ظهورها الإعلامي نادر ولا تمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا.

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