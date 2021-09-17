الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تتابع عودة جثمان مصرى ومستحقات أسرته فى إيطاليا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري "إسلام عيد أحمد الطباخ"، الذي توفي في إيطاليا، فضلا عن مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفى "إسلام عيد أحمد الطباخ" عن عمر يناهز 30 عاما من مركز تلا محافظة المنوفية، وقد لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفياً أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

وأوضح حمزاوي أنه تم التواصل مع مسئول الشركة المخولة بشحن الجثمان إلى أرض الوطن، والذي أفاد بأنه سوف يتم الشحن من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية على رحلة شحن مصر للطيران رقم(MS: 533)، المقرر إقلاعها يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري الساعة السابعة مساء، مشيرا إلي أنه سوف يحضر إلى القنصلية المصرية بميلانو لتسليم الأوراق الخاصة بالمتوفي، ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية،  وسوف توضح أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت طبيعية أم جنائية، تمهيدا لإرسال التقرير النهائي .

وكشف الملحق العمالي بإيطاليا عن أنه تم لقاء بعض أقارب المتوفى المقيمين بإيطاليا، وابلاغهم باهتمام وزير القوى العاملة محمد سعفان شخصيا بحالة وفاة ذويهم، مقدما خالص تعازي الوزير والسفير القنصل العام إلى أسرة المتوفي، الأمر الذي لاقى استحسان كبير لديهم، وخفف عنهم كثيرا مما يعانوه من جراء هذا الحادث، وتقدموا للوزير بخالص الشكر والامتنان على ذلك.  

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة عودة الجثمان لأرض الوطن، فضلا عن مستحقاته لدى صاحب العمل والتقرير الطبي وكذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات "الأنبس".

IMG-20210917-WA0010
IMG-20210917-WA0010
مكتب التمثيل العمالي بميلانو عودة الجثمان لأرض الوطن هيئة التأمينات الأنبس صاحب العمل وزير القوى العاملة محمد سعفان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

بينهم أطفال.. أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق «الإسكندرية - مطروح»

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد إصابته بجلطتين في الرئة

تحريات المباحث تكشف تفاصيل جديدة حول «فتاة المول» المنتحرة بمدينة نصر

فرص عمل جديدة براتب يصل 3750 جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية