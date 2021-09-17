الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية لوفد فرنسي: مصر من أفضل الدول تعاملًا مع اللاجئين

رئيس الكنيسة الأسقفية
رئيس الكنيسة الأسقفية

استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى، يضم كلًا من  فرنسوا ليجيه المستشار الأول للسفير و نائب رئيس البعثة بالقاهرة،  وسونيا كريمى، وسباستيان نادوت عضوا البرلمان الفرنسى وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

- تفاصيل اللقاء 


خلال اللقاء، تعرف الوفد على الخدمات المختلفة التي تقدمها الكنيسة لاسيما خدمة اللاجئين حيث أكد رئيس الأساقفة إن مؤسسة "refugee Egypt"  التابعة للكنيسة تخدم مئات اللاجئين سنويًا  حيث تقدم عددًا من البرامج والأنشطة مثل برنامج الصحة العامة والعيادات الذي يشمل الرعاية الصحية للأطفال والأمهات اللاجئات والتوعية الصحية ضد الأمراض والأوبئة والقوافل الطبية لرعاية اللاجئيين في أماكن تجمعاتهم والمساعدات الطبية للمحتاجين من اللاجئين بالإضافة لبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل

- مصر أحد أهم محطات استقبال اللاجئين في العالم 

وأكد رئيس الأساقفة إن مصر أحد أهم محطات استقبال اللاجئين في العالم حيث يقصدها طالبو اللجوء القادمين من إفريقيا وبعض الدول العربية، و يعيش اللاجئون في مصر بين المواطنين دون أن يتم عزلهم في معسكرات لجوء، كما هو الحال في كثير من الدول بل يتلقى اللاجئين معاملة إنسانية من المصريين شعبًا وحكومة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى إن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية، تحرص على إكسابهم مهارات حياتية تساعدهم في كسب الرزق خلال فترة إقامتهم بمصر،من خلال برامج التدريب المهني حتى لا يضطر اللاجئ إلى انتظار المعونات الإنسانية بل تساعده الكنيسة على تحقيق استقلال مادي ولو نسبي، 
فيما أثنى الوفد الفرنسي على خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية مؤكدين على الدور الإنساني الكبير الذى تلعبه الكنيسة في هذا الصدد.

 

تعتبر الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وإفريقيا جزء من اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم ويبلغ أتباع هذه الطائفة 85 مليوناً ومنتشرين فى 164 دولة، ويتبع إقليم مصر الدول الآتية ( ليبيا- تونس – الجزائر – أثيوبيا – الصومال – اريتريا – جيبوتي)، ونشأت فى مصر عام 1839 عندما منح والى مصر، محمد على باشا، قطعة أرض للطائفة فى ميدان المنشية لإقامة كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية

استقبال اللاجئين المساعدات الطبية خدمه اللاجئين الأنجليكانية البرلمان الفرنسي كاتدرائية جميع القديسين لمساعدات الطبية رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية رئيس الاسقفية الأسقفية الأنجليكانية لكنيسة الأسقفية الأنجليكانية رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية كنيسة الأسقفية الأنجليكانية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

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وائل لطفي

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