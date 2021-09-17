الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة 17 سبتمبر

الاسماك
الاسماك

شهدت  أسعار السمك  تباينا بالسوق، حيث تختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية وكذلك حسب النوع والجودة وجاءت الأسعار اليوم الجمعة 17 سبتمبر  كالتالي، بلغ سعر كيلو سمك البلطي نحو 30 جنيهًا للكيلو|، وسجل سعر كيلو سمك البوري نحو 60 جنيهًا، وتراوح سعر الجمبري (الكبير والصغير) من 120 - 220 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر سمك الماكريل نحو 50 جنيهًا للكيلو.
 

- أسعار سمك المكرونة

مكرونة سويسي من 60 -75 جنيهاً للكيلو ( طاولة خشب).

مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو ( كرتونة ).

برانيس اسكندراني من 40 - 60 جنيها للكيلو (طاولة خشب ).

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب ).

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك ).

كابوريا من 30- 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك ).

قرش من 30 - 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب ).

 

- أسعار السمك (مرجان - بربون)

 

مرجان " 1" من 32 - 42 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "2" من 25 - 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب ).

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو( كرتونة).

سمك بربون "1" من 40 - 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون "2" من 32 - 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب ).

سمك بربون مجمد 25- 35 جنيهًا للكيلو( كرتونة).

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو ( كرتونة).

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو( كرتونة).

سمك دنيس من 90 - 130 جنيها للكيلو( تكنا بلاستيك ).

 

- أسعار الجمبري

 

جمبري جامبو من 400 - 470 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

جمبري "1" من 300 - 370 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

جمبري "2" من 200 - 270 جنيهاً للكيلو ( طاولة خشب )

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو ( كرتونة )

جمبري"3" من 90 - 170 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

المأكولات البحرية سمك سردين مجمد أسعار سمك المكرونة أسعار السمك مرجان - بربون مكرونة مجمدة مكرونة سويسي المنطقة السكنية اسعار السمك سعر الجمبري الجمبري سوق العبور الأسعار حسب النوع والجودة سعر كيلو سمك البلطي سعر كيلو سمك البوري سعر سمك الماكريل اسعار الجمبري الماكولات نيس كرتونة كاليمارى المكرونة سمك موسى كابوري سمك بربون مجمد سمك ماكريل مجمد

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وائل لطفي

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