الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فشل الإجلاء من أفغانستان يطيح بوزيرة خارجية هولندا

سيجريد كاج
سيجريد كاج

قدمت وزيرة الخارجية الهولندية سيجريد كاج استقالتها بعد انتقادات حادة من نواب البرلمان بشأن فشل إجلاء المواطنين الهولنديين وآخرين من أفغانستان.

وأيد البرلمان اقتراحًا بتوجيه اللوم لكاج بأغلبية 78 صوتًا، مقابل 72 صوتًا بعدما ألقى باللائمة عليها في فشل الإجلاء.

وكان هناك اقتراح مماثل بتوجيه اللوم لوزيرة الدفاع آنك بيليفيلد المنتمية لحزب النداء الديمقراطي المسيحي، التي قررت البقاء في منصبها.

وكانت كاج وزيرة بالإنابة وشغلت المنصب منذ مايو، ولم يتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي انعقدت في مارس.

وقالت كاج: "قرر البرلمان أن الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول، لذا لا يمكنني فعل أي شيء سوى تحمل العواقب".

ولم تتضح بعد العواقب السياسية التي ستتركها هذه الخطوة على تشكيل الحكومة.

وزيرة الخارجية الهولندية سيجريد كاج المواطنين الهولنديين أفغانستان آنك بيليفيلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: رطب فى القاهرة

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

صحتك ثروتك.. أطباء يتحدثون عن إطلاق أول حملة فى مصر والشرق الأوسط لصحة الرجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا