الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏المغرب: تلقيح أكثر من 20 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا

تلقيح كورونا
تلقيح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 20 مليونا و757 ألفا و405 أشخاص حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 195 ألفا و543 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أضاف البيان أن 168 ألفا و896 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس17 مليونا و225 ألفا و962 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي 5 أيام.

كورونا المغرب الرباط الصحة المغربية

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