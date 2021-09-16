في ذكرى استشهاد عمر المختار.. المنفي يدعو الليبين للحافظ على وحدة البلاد

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، الخميس، الليبيين، إلى استلهام الدروس والعبر من تاريخ أبطال ليبيا مثل شيخ الشهداء عمر المختار الذين سطروا ملاحم الجهاد، وحافظوا على الوطن ووحدته.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في (يوم الشهيد) ذكرى استشهاد شيخ المقاومة عمر المختار.

وأضاف محمد المنفي "تمر علينا اليوم ذكرى استشهاد رمز الجهاد الليبي، شيخ الشهداء عمر المختار، الذي قاوم ورفاقه من المجاهدين، الاحتلال الإيطالي لأكثر من عشرين عاماً، خاضوا خلالها عدداً كبيراً من معارك العزة والشرف، وقدموا دروساً في الذود عن الأرض والعرض"، مشيرا إلى أن عمر المختار سخر حياته من أجل الوطن، وكان رمز المقاومة، وملهم أبطالها على امتداد الوطن الغالي.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن قوة عمر المختار لم تكن على صهوة جواده فحسب، فقد كان قوياً وفذاً حتى وهو أمام المحاكمة الصوريّة التي فشلت في إخماد الثورة ضد جحافل الاحتلال، مثلما لم تنجح في إضعاف الروح المعنويَّة للمقاومين الليبيين، فارتفعت حدة المقاومة، وعوضاً عن عمر المختار، ولد ألف عمر المختار، حتى انتهى الأمر بطرد القوات الإيطالية من ترابنا الطاهر.

أضاف:"علينا اليوم أن نستلهم الدروس والعبر من تاريخ هؤلاء الأبطال، الذين سطروا ملاحم الجهاد، وحافظوا على الوطن ووحدته، إذا أردنا أن تخرج بلادنا من أزمتها، فعمر المختار حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى وأرياف ليبيا، من أجل الوطن وليس من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة بعينها، وكانت معركتهم ضد عدو أراد استعمارهم، ولم يصوبوا بنادقهم لصدور بعضهم البعض".

وشدد المنفي على أنهم يستحضرون اليوم ذكرى المختار وقد مُلئو يقيناً بأن الأجيال ستستلهم من سيرته المجيدة معنى حُبِ الوطن، والتضحيةِ من أجل رفعتهِ، ووحدةِ ترابه.

واختتم بيانه قائلاً: "دماء عمر المختار التي تجري في عروقنا، لن تَقطعَ أوردتها حِبالُ مشنقةٍ باليه، بل ستتدفقُ فينا إلى أبد الآبدين".