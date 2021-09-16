الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج» توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي لإنقاذ مسن بالإسكندرية

اطفال بلا مأوى
اطفال بلا مأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع مسن بلا مأوى متواجد عند محطة قطار باكوس بالإسكندرية.

وأكدت وزارة التضامن، أنه على الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالإسكندرية، حيث تبين من خلال دراسة حالته الأولية أن المواطن ا.م.ح 90 عامًا يعانى من ضعف بذاكرته ويردد بعض الكلام غير المفهوم.

وأوضحت أنه وفقا لما قاله هو مواليد عام ١٩٣١ ولديه أبناء ولكن تركوه بالشارع، كما ذكر أنه كان يعمل بشركة للأصواف منذ زمن، حيث تتذكر الحالة كل ما هو قديم وتنسى ما حدث معها فى الحاضر أو الوقت القريب.

وأكدت ان الفريق قام بعمل جلسة توعية للحالة وعرضوا عليه الإيداع بدور رعاية لحمايته من مخاطر الشارع، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وأشارت إلى أن الفريق قام بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء باصطحاب الحالة إلى مستشفى رأس التين العام وتوقيع الكشف الطبي عليه والانتهاء من كافة الإجراءات الطبية وعمل أشعة واستلام تقرير طبى بالحالة وبناءً عليه تم التنسيق مع الفريق المحلي وإيداعه بدار الهدايا للرجال، وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة حالة المواطن.

وأكدت الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى التعامل مع كبار  وأطفال بلا ماوى وذلك لحماية الوحدات المتنقلة والعاملين بها، وذلك منذ الإعلان عن فيروس كورونا.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا قوميا لحماية الأطفال والكبار من مخاطر الشارع من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات ومؤسسات رعاية تم تطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للحد من ظاهرة الاطفال والكبار بالشوارع، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة،الاسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم.

مجلس الوزراء صندوق تحيا مصر وزارة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى نيفين القباج وزارة التضامن التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى الحكومية

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