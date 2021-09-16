محافظ المنيا: تنفيذ 1827 مشروعًا ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار العمل في تنفيذ 1827 مشروعصا من جملة المشروعات المدرجة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في 18 قطاع خدمي على مستوى مراكز المحافظة، بتكلفة إجمالية قدرها 23 مليارًا و305 ملايين و440 ألف جنيه.

اجتماع محافظ المنيا

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا أسبوعيًا، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

اجتماع محافظ المنيا

وناقش المحافظ، مع الجهات المختلفة خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتًا إلى أنه يتابع عن قرب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

اجتماع محافظ المنيا

وراجع المحافظ المشروعات المدرجة بالقطاعات الـ 16 ومدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددًا على رؤساء المراكز الخمسة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مع التواجد على أرض الواقع ميدانيا لتلافي كافة العقبات وحل جميع المشكلات أولا بأول.

اجتماع محافظ المنيا

هذا ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية ، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

اجتماع محافظ المنيا

وتعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.