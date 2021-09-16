الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صور للحظة سقوط فتاة من الدور السادس بأحد المولات الشهيرة فى مدينة نصر

لحظة انتحار الفتاة
لحظة انتحار الفتاة

حسمت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات سقوط فتاة من الطابق السادس بأحد المولات الشهيرة بمدينة نصر، حيث تبين انتحارها بعد مراجعة كاميرات المراقبة. 

وحصل "الدستور" على صور للحظة سقوط الفتاة.

وانتقلت نيابة مدينة نصر لمعاينة مكان سقوط الفتاة، وكلفت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

واستمع رجال مباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، والذي قالوا إنهم شاهدوا الفتاة في أحد المقاهي بداخل المول منذ صباح أمس، وهي في حالة هستيرية تامة، وأن بعض المترددين حاول معرفة ما بها لكنها رفضت الكلام معهم.

وأضافوا أن المتوفاة ظلت جالسة في المقهى حتى صعدت إلى الطابق السادس داخل المول، وبعد مرور ساعة تفاجأوا بسقوطها للطابق الأرضي بالمول، وأنها فارقت الحياة في الحال متأثرة بإصابتها.

القاهرة سقوط فتاة الطابق السادس سيتي ستارز مول سيتي ستار

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الطلاق الشفهى

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