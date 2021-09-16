نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، صباح اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية لم يعلن عنها مسبقا، وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وكانت الجزائر كانت استضافت نهاية الشهر الماضي اجتماعا لدول الجوار الليبي، و جدد وزير خارجيتها التأكيد على دعم مسعى المصالحة الوطنية لحلحلة الأزمة الليبية بالطرق السلمية، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

- إحلال السلام في ليبيا سيحقق 162 مليار دولار بحلول عام 2025

وفي سياق آخر، قالت دراسة جديدة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الأسكوا”: “إن السلام في ليبيا، إذا تم الحفاظ عليه، سيحقق مكاسب اقتصادية ضخمة، ليس فقط لليبيا ولكن أيضًا للدول المجاورة لها”، مقدرة هذه المكاسب بـ162 مليار دولار بحلول عام 2025.

وحسب ما نقلته قناة “218” الليبية، فإن الدراسة سلطت الضوء على التطور الإيجابي الذي تشهده ليبيا، والذي سيتجسد في نمو اقتصادي وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل في ليبيا والدول المجاورة لها ، لا سيما مصر وتونس والجزائر والسودان.

وتقول الدراسة: “إن تحقيق السلام في ليبيا سيؤدي في الواقع إلى إطلاق جهود إعادة الإعمار في البلاد، مما سيسهم في إنعاش اقتصاديات البلدان المجاورة نظرًا لعلاقاتها الاقتصادية القوية مع الاقتصاد الليبي”.

وأضافت: “أنه بحلول عام 2025، قد تصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى 100 مليار دولار، و22 مليار دولار في السودان، و10 مليارات دولار في تونس، و30 مليار دولار في الجزائر”، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سيكون للسلام في ليبيا آثار غير مباشرة إيجابية على المستوى الدولي، خاصة بالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.

وتابعت: “أنه بحلول عام 2025 من المرجح أن تصل المكاسب إلى 13 مليار دولار لإيطاليا، و7.5 مليار دولار لألمانيا، و6 مليارات دولار لفرنسا، و 5.5 مليار دولار لتركيا”.