الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقتين بحلوان

حريق
حريق

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقتين، بمنطقة المشروع الأمريكي في حلوان بمحافظة القاهرة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز وإعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات وكشف سبب الحريق.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق شب داخل شقتين بمنطقة المشروع الأمريكي، دائرة قسم شرطة حلوان، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقتين سكنيتين بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

طرق الوقاية من الحرائق

كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

 التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

 قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

 صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

 التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

 لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

 لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

 لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

 تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

 الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

 عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة  أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

 

نيابة حلوان الجزئية المشروع الأمريكي سبب الحريق حصر الخسائر تقرير حول الواقعة قوات الحماية المدنية المعمل الجنائي

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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