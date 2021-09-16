الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم  الخميس 16 سبتمبر، وذلك نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة- السد العالي

- القاهرة- أسيوط  90 دقيقة

- أسيوط -  أسوان  85 دقيقة

ثالثاً : خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 85 دقيقة

رابعاً : خط طنطا - المنصورة -  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 70 دقيقة

خامسا : خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات 70 دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

السكة الحديد القطارات اليوم مواعيد التأخيرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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