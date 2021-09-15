الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإعلان عن الحلف الأمني الأمريكي البريطاني الأسترالي لمجابهة الصين

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

كشفت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا سيعلنون عن شراكة أمنية ثلاثية جديدة لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين في المحيط الهادئ.

وقالت مصادر أسترالية إن الشراكة بين الدول الثلاث ستركز على التوفيق بين التكنولوجيا والتحديات الإقليمية، بحسب قناة "الشرق بلومبرج".

وأشارت المصادر إلى أن أسطول الغواصات الأسترالي الجديد ضمن التحالف الثلاثي الذي سيعمل بالطاقة النووية ضمن برنامج قيمته 90 مليار دولار، وسط ترقب لإعلان الحلف الأمني الأمريكي البريطاني الأسترالي بشأن المحيط الهادئ.

وأضافت: "من المتوقع أن يزداد الوجود البحري للحلفاء شمال أستراليا لا سيما في منطقة بحر الصين الجنوبي".

ومن المقرر بحسب وسائل الإعلام الأسترالي أن تكون هناك كلمة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إعلان الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وتهدف الشراكة الأمريكية البريطانية الأسترالية المرتقبة إلى الحد من نفوذ الصين في المحيط الهادئ.

واشنطن تواجه الصين بالمحيط الهادئ

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استضافة أول قمة بالحضور الشخصي لزعماء دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم أستراليا و الهند واليابان والولايات المتحدة، والتي تسعى لتعزيز التعاون للتصدي لنفوذ الصين المتنامي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن القمة ستعقد في البيت الأبيض بواشنطن يوم 24 سبتمبر الجاري. 

وستتزامن زيارات رؤساء الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والهندي ناريندرا مودي والياباني يوشيهيدي سوجا للولايات المتحدة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتي سيلقي بايدن خطابا فيها يوم 21 سبتمبر.

الولايات المتحدة بريطانيا أستراليا الصين المحيط الهاديء الحلف الأمني الأمريكي البريطاني الأسترالي بشأن المحيط الهادئ

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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