الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«طالبان» تعلن استعداداتها لبناء جيش نظامي في أفغانستان

طالبان
طالبان

أعلن قائد أركان الجيش في حكومة طالبان الأفغانية قاري فصيح الدين، اليوم الأربعاء، استعداده لإنشاء جيش نظامي في البلاد. 

وقال فصيح الدين في بيان اليوم، إن المشاورات جارية بخصوص بناء الجيش، مضيفا أمه سيتم تأسيسه في المستقبل القريب.

وأشار القيادي في طالبان إلى ضرورة تدريب قوات مسلحة لحماية أفغانستان، متعهدا بمحاربة كل من يواجه الحركة ومن يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية.

وتعهدت حركة طالبان في اتفاق الدوحة المبرم في فبراير 2020 مع الولايات المتحدة بأن أفغانستان لن تستضيف مرة أخرى الجماعات الإرهابية الدولية مثل القاعدة.

وفي المطار، تلعب وحدة بدري 313، وهي وحدة نخبوية تابعة لحركة طالبان، دورًا بارزًا بشكل خاص. 

وذكرت حركة طالبان إنهم من بين أفضل القوات المدربة والمجهزة العاملة داخل أفغانستان، ونشرت طالبان لقطات لمقاتليها وهم يحرسون المطار، وهم يرتدون معدات تكتيكية متطورة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أفغانية بهبوط طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إر" في مطار كابول، اليوم الأربعاء.

وذكر موقع قناة "طلوع تي في" الأفغاني وصول الطائرة إلى أفغانستان ولم يقدم تفاصيل أكثر عن مهمة الطائرة وحيثيات الرحلة التي قامت بها من إيران إلى كابول.

وبحسب المكتب الإقليمي لوكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، نقلا عن "مصادر إعلامية" أن طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران حطت في مطار كابول.

وأضافت الوكالة "أن هذه هي المرة الأولى منذ سقوط حكومة أشرف غني التي تصل فيها طائرة إلى كابول قادمة من إيران".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدرها "تم في هذه الرحلة نقل 14 راكبا إلى كابول على متن هذه الرحلة"، وأضافت "لكن لم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل".

أفغانستان طالبان الاستعدادت إنشاء جيش نظامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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