«المهن الطبية»: استراتيجية حقوق الإنسان تُعيد دور العمل النقابي

قال الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب عام أطباء الأسنان، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنه آليات لتطوير العمل النقابى، يعكس اهتمام الدولة باستعادة دور الاتحادات والنقابات المهنية، باعتبارها أحد مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تمثل ملايين من المصريين، حيث يضم اتحاد المهن الطبية وحده أكثر من 650 ألف طبيبا عاملين فى تخصصات "الطب البشرى- طب الأسنان- الصيدلة- الطب البيطرى".

وأوضح هيكل، أن الاستراتيجية وضعت حلولا لأكثر القضايا التى طالما مثلت عائق أمام العمل النقابى المهنى، وتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيله، حيث أكدت على ضرورة تفعيل مشاركة النقابات المهنية فى إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشئونها، وتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السيسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل، وكذلك تحديث القوانين المنظمة المنظمة لعمل النقابات المهنية بشأن مسائل فرض الحراسة القضائية والمنازعات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها.

كما ثمن نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، تأكيد الاستراتيجية على نص المادة مادة (77) من الدستور المصرى، والتى نصت على الحق فى إنشاء النقابات والاتحادات وكفالة استقلالها، وحظر حل مجالس النقابات إلا بحكم قضائى وحظر فرض الحراسة القضائية على المؤسسات النقابية، مؤكدا دعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام.