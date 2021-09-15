إيطاليا تتطلع للتعاون مع الكويت في استخدام الطاقة النظيفة

أعرب وزير التحول البيئي الايطالي روبرتو تشينغولاني، عن تطلع بلاده للتعاون مع الكويت لتحقيق نقلة نوعية في استخدامها للطاقة النظيفة وفق أحدث التكنولوجيات وبما يتوافق مع رؤية (الكويت 2035).

وأكد تشينغولاني، وفق بيان صادر عن سفارة دولة الكويت اليوم الأربعاء، عقب لقائه السفير عزام الصباح استعداد حكومته لمشاركة الكويت الحلول والمفاهيم المبتكرة التي تبنتها مجموعة العشرين (جي 20) تحت الرئاسة الايطالية في مجال التحول الاأيكولوجي المستدام بالاعتماد على التكنولوجيات الذكية المرتكزة على الطبيعة.

وقال إن إيطاليا استحدثت وزارته لقيادة عملية التحول التكنولوجي في مجالات الطاقة والإدارة الذكية للموارد الطبيعية وصون البيئة وفق مفهوم عضوي شامل باعتبارها عصب عملية التعافي والنمو الاقتصادي المستدام في أوروبا والدول المتقدمة عقب جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتداعياتها القاسية.

من جهته أشاد سفير الكويت بالدور الإيطالي "الرائد" في قيادة مجموعة العشرين عبر طرح وبلورة نموذج متكامل جسده استحداث وزارة التحول البيئي لقيادة التناغم في سائر القطاعات الإنتاجية من أجل بناء التعافي على أسس مستدامة وهو ما يتوافق مع رؤية (الكويت 2035).