الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

22 سبتمبر.. نظر تجديد حبس علاء حسانين و16 آخرين في «الآثار الكبرى»

علاء حسانين
علاء حسانين

حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، جلسة 22 سبتمبر الجاري؛ لنظر تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، في اتهامهم بقضية "الآثار الكبرى" وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، قد جدد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين و16 متهمًا، في اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

قائمة المضبوطات

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة في وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وعثر أيضًا على إبريق أخضر من الفيانس، إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، و3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، و6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، و2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين، و4 فازات مختلفة الأحجام، و24 نموذجًا لأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام، و3 أوانٍ صغيرة من المرمر.

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.

سبتمبر علاء حسانين تجديد حبس قاضي المعارضات السيدة زينب

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وائل لطفي

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