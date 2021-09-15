مصر وليبيا تبحثان إنهاء إجراءات توقيع اتفاقية النقل البري

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، محمد الشهوبي وزير المواصلات الليبي والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلقة بحضور قيادات وزارة النقل المصرية ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة ورؤساءعدد من الشركات المصرية الوطنية العاملة في مجال البنية التحتية.

في بداية اللقاء،أكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين واستعداد وزارة النقل المصرية وتسخير كافةإمكانياتها للتعاون مع الأشقاء في ليبيا الشقيقة في كافة مجالات النقل وكذلك دعم وزارة النقل المصرية للتوسع في دخول الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في ليبيا.

ومن جهته، أشاد وزير المواصلات الليبي بالتطور الكبير في منظومة النقل في مصر وبالمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على حرص الجانب الليبي على التعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئاتها وشركاتهاالتابعة والشركات الوطنية المصرية في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية بليبيا.

وبحث الجانبان سبل في تعزيز التعاون في عدد من مجالات النقل مثل الموانئ البرية والجافة بتطوير منفذي السلوم المصري و"مساعد" الليبي وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين، كذلك الاستعداد لتوقيع اتفاقيتين بين الجانبين في مجال النقل البحري وهي اتفاقيتي البحث والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث البحري وكذلك ضرورة تحديث اتفاقية النقل البحري الموقعة بين البلدينفي 26/02/1992، وكذلك تم استعراض عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانب الليبي والشركات المصرية الوطنية في مجالالبنية التحتية والطرق والكباري، حيث أكد وزير النقل أن الوزارة ستشرف على كافة هذه المشروعات وستدعم الجانب الليبي بعدد من المهندسين المتخصصين المتميزين في هذا المجال واتفق الجانبان على استمرار عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لحين توقيع الاتفاقيات المحددة بين الجانبين بحضور رئيسي وزراء الدولتين.