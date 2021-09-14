حكومة الوحدة الليبية: الدبيبة يجري زيارة رسمية إلى مصر غدًا

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيتوجه إلى مصر، غدا الأربعاء، في زيارة رسمية.

وقال حمودة في تصريحات صحفية: “إن الزيارة ستبحث بعض القضايا العالقة بين البلدين، وكذلك إبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة العليا الليبية المصرية”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل في وقت سابق من اليوم كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقد أعرب عقيلة وحفتر عن تقديرهما الكبير للجهود المصرية الحثيثة في دعم ومساندة ليبيا منذ بداية الأزمة الليبية في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح النواب الليبي أن اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات الأخوية التي تربط ليبيا بمصر وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الداعمة لاستقرار ليبيا سياسياً وأمنياً، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات.

كما أعرب عقيلة صالح وخليفة حفتر عن عميق تقديرهما للرئيس عبدالفتاح السيسي وشعبه للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، خاصةً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.

وأكد عقيلة صالح وخليفة حفتر اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصةً ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا.

وفي سياق متصل، وصل وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، إلى القاهرة على رأس وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية تضمن وزراء المواصلات والإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.

ويأتي ذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المزمع انعقادها الخميس المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيره الدكتور مصر العربية مصطفى مدبولي، من أجل تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وعقد اتفاقيات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك.