تشميع وغلق أكبر سنتر للدروس الخصوصية ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة انطلقت الثلاثاء ببورسعيد من ضبط أكبر سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة الحرية بنطاق حى المناخ، بمشاركة لجنة من الضرائب والتربية والتعليم وحماية المستهلك.

وتمكنت لجان حي المناخ من رصد تكدس كبير للطلاب داخل السنتر وذلك مع قرب العام الدراسي، وفي إطار خطة العمل التي وضعها الدكتور منصور بكري رئيس الحي، لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد.

وتوجهت قوة من حي المناخ والضرائب والتعليم وحماية المستهلك للسنتر الذى تلاحظ وجود تكدس كبير للطلاب والطالبات به بالمخالفة للتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وعدم الالتزام بأى إجراءات احترازية ووقائية، وتم تنفيذ قرار غلق وتشميع للسنتر والتحفظ على بعض الأدوات المستخدمة من «دكك خشبية، وكراسي» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اصحاب السنتر.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بكافة المناطق لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وغلق وتشميع فورى للسناتر، وكان الدكتور منصور بكري قد شكل لجان من الحى لمتابعة ورصد المخالفات برئاسة سكرتيرة حى المناخ وفريق العمل بالإدارات المعنية، بمشاركة إدارة الاشغالات والرخص والتفتيش والمتابعة والورش والاملاك والبيئة.