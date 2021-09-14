بعد ظهورها.. لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 جميع المراحل

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال هذه الأيام عقب انتهاء تسجيل طلبات طلاب المرحلة الأولى والثانية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد الاستعلام.

لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي للطلاب الاستعلام عن تنسيق التحويل بين الكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التعليم العالي لتقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

كتابة تشعيب الطالب (علمي، أدبي)

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب والنسبة المئوية

كتابة بيان التحويل من الكلية إلى آخري (الكلية المرشح لها، الكلية المراد النقل إليها)

الضغط على زر الإستعلام

ظهور موقف الطالب من التحويل

موعد الاستعلام عن طلبات تقليل الاغتراب 2021

يمكن للطلاب المتقدمين بطلبات تقليل الاغتراب من المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الاستعلام عن نتيجة طلبات التحويل بين الكليات خلال الساعات القليلة الماضية حيث استمر تسجيل طلبات التحويل خلال الفترة من الأربعاء 8 – الخميس 12 سبتمبر الجاري عبر الموقع الالكتروني المعد خصيصا لذلك حيث تهدف الحكومة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين من ساكني المدن الجامعية للعام الدراسي المقبل (2021-2022) خاصة في ظل اندلاع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور أول حالة إصابة بـ"دلتا بلس" السلالة المتحورة من الفيروس والتي تعد أسرع انتشار بين المواطنين حيث حددت وزارة التعليم العالي نسبة 10 % من الأماكن الخالية لتقليل الاغتراب.

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موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022

يرغب طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق في معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 والمتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة على أن تنطلق المرحلة الثالثة من التنسيق ويتم الإعلان عن نتيجتها قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) في 9 أكتوبر المقبل.