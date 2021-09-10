الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021

التنسيق
التنسيق

كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 من أكثر الكلمات شيوعًا على محرك البحث العالمي جوجل منذ أن فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تقديم طلبات تحويل بين الكليات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التحويل الإلكتروني وآخر موعد لتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في التحويل ممن تنطبق عليهم الشروط.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 في مصر

يستطيع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من الذين تقدموا بأوراقهم للتنسيق خلال المرحلتين الأولى والثانية تسجيل بياناتهم للتحويل من كلية إلى أخرى إلكترونيًا وفقا للقواعد والضوابط المتعارف عليها وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر الموقع الذي خصصته وزارة التعليم العالي لتلقي طلبات تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة تقليل الاغتراب
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في التحويل من كلية لآخر كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)
  • كتابة تشعيب الطالب ( علمي، أدبي)
  • كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية
  • كتابة الكلية المرشح لها عبر مكتب التنسيق
  • كتابة الكلية الراغب في التحويل إليها
  • الضغط على زر الحفظ


آخر موعد لتقديم طلبات تقليل الاغتراب 2021

يمكن لطلاب الثانوية العامة الذين تم توزيعهم على الكليات من خلال المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق التقدم بطلب تحويل إلى كلية آخر  إلكترونيا قبل يوم 12 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا للشروط والقواعد المنظمة للتحويل والتي تم وضعها من قبل المجلس الأعلى للجامعات والتي حددت لهم نسبة 10% من الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق للشعبتين العلمية والأدبية،  وذلك لتقليل الاغتراب بين الطلاب لتفادي عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب أثناء السكن بالمدن الجامعية.

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رابط تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2021


موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 مرحلة اولى وثانيه

كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 وموعد إعلان النتيجة من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم حاليا حيث يتم إعلان نتيجة التحويل بين الكليات والمعاهد عقب مرور 48 ساعة فقط من غلق باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب، وذلك ليتمكن باقي الطلاب من تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من التنسيق ومعرفة اسم الكلية المرشح لها بدء العام الدراسي الجديد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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