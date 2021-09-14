الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر يتاجر فى النقد الأجنبى بمنطقة الزمالك

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإدارة بنك عملات متحرك في منطقة الزمالك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الزمالك بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته عملات أجنبية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

نيابة قصر النيل الجزئية بنك منطقة الزمالك الاتجار في النقد الاجنبي الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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