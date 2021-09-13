الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الرئيس اليمني: الميليشيات الحوثية تجيد الإرهاب والقتل وإشعال الحروب

الميليشيات الحوثية
الميليشيات الحوثية

أكد مستشار الرئيس اليمني عضو مجلس النواب، سلطان العتواني، أن الميليشيات الحوثية لا تجيد سوى الإرهاب والقتل وإشعال الحروب، مشيرًا إلى التجاوب الإيجابي المستمر للدولة اليمنية وللشرعية مع دعوات وجهود السلام الأممية مقابل استمرار التعنت والرفض الحوثي وتعمده مضاعفة معاناة اليمنيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، الذي عقد بالقاهرة اليوم، مع نائب رئيس الجالية اليمنية بنيويورك نبيل الجماعي، ومستشاري الهيئة السياسية اليمنية الأمريكية وعضوي قيادة الجالية في مشجن بالولايات المتحدة الأمريكية بازل فاضل، وصلاح صبيح.

من جانبه، أشار عضو المجلس صادق البعداني، إلى التصعيد العسكري للعصابة الحوثية الباغية التي تستهدف المدنيين، مؤكدًا أنها تتحمل المسؤولية الكاملة فيما وصل إليه الوطن.

واستمع رئيس المجلس اليمني، خلال اللقاء، من قيادات الجالية اليمنية في أمريكا، بشأن تفاصيل لقائهم مع المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، ورؤيتهم المقترحة لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتي قدموا منها نسخة للمبعوث الأمريكي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة.

وحث البركاني، قيادات الجالية على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بصورة مشتركة، لحل القضايا والمشاكل العالقة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مبديًا استعداده الكامل للتعاون مع أبناء الجالية اليمنية في أمريكا.

مستشار الرئيس اليمني الرئيس اليمني الميليشيات الحوثية اليمن

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وائل لطفي

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