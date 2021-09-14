الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«اكتئاب الشغل».. ماذا تعرف عن أشهر الأمراض النفسية بين الموظفين؟

اكتئاب العمل
اكتئاب العمل

إذا شعرت بالاكتئاب أثناء العمل، فأنت لست وحدك، فالحزن والقلق وفقدان الحافز وصعوبة التركيز ونوبات البكاء غير المبررة والملل هي مجرد عينة صغيرة من الأشياء التي قد تشعر بها إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب في العمل.

 

ووفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي، فقد يؤثر الاكتئاب على أكثر من 17 مليون من البالغين  كل عام، الأمر الذي يجعلة على قمة الامراض النفسية في العالم.

 

وتظهر بيانات من مسح حالة الصحة العقلية في الولايات المتحدة لعام 2021، أن عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة للاكتئاب زاد بشكل كبير من 2019 إلى 2020.

 

وكانت هناك زيادة بنسبة 62 في المائة في الأشخاص الذين خضعوا لأدوية الاكتئاب، حيث تبين أن 8 من كل 10 أشخاص أثبتت إصابتهم بأعراض الاكتئاب المعتدل إلى الشديد.

 

ما هو اكتئاب العمل؟

في حين أن الوظيفة قد لا تسبب الاكتئاب؛ إلا أن البيئة قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض للأشخاص الذين يعانون بالفعل من الاكتئاب.

 

قال راشمي بارمار، طبيب نفسي، يمكن أن يكون أي مكان عمل أو وظيفة سببًا محتملاً أو عاملاً مساهمًا في الإصابة بالاكتئاب اعتمادًا على مستوى التوتر والدعم المتاح في مكان العمل.

 

ووفقا ل منظمة الصحة العالمية، يمكن أن تؤدي بيئة العمل السلبية إلى مخاوف الصحة العقلية والجسدية، الإنتاجية المفقودة وعدم الإبداع في العمل.

 

كما هو الحال مع أي حالة صحية، فإن الوعي والاكتشاف المبكر للاكتئاب أمران أساسيان، للعلاج والحد من التفكير السلبي، فالاكتئاب هو حالة معقدة ذات مظاهر متنوعة للأفكار والمشاعر والسلوك الذي يمكن أن يؤثر على أي شخص.

 

ما هي علامات اكتئاب العمل؟

تتشابه علامات الاكتئاب في العمل مع أعراض الاكتئاب العامة، ومع ذلك  قد يبدو البعض أكثر تحديدًا في بيئة مكان العمل.

 

وتتضمن بعض العلامات الأكثر شيوعًا لاكتئاب العمل في زيادة مستويات القلق، خاصة عند إدارة المواقف العصيبة أو التفكير في العمل عندما تكون بعيدًا عن وظيفتك.

 

الشعور العام بالملل والرضا عن وظيفتك، بالإضافة إلى قلة الطاقة والحافز للقيام بالأشياء، والتي يمكن أن تظهر أحيانًا كملل في المهام.

 

كما أن الشعور المستمر أو المطول بالحزن أو الحالة المزاجية السيئة، من العلامات التي تدل على إصابتك بالاكتئاب في العمل.

 

عدم القدرة على التركيز أو الاهتمام بمهام العمل وصعوبة الاحتفاظ بالأشياء أو تذكرها، وخاصة المعلومات الجديدة، تعد من علامات إصابتك بالاكتئاب في العمل، بالإضافة إلى ارتكاب أخطاء مفرطة في عملك، الشكاوى الجسدية مثل الصداع والتعب واضطراب المعدة.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية اعراض الاكتئاب ادوية الاكتئاب علامات الاكتئاب اضطراب المعدة الصحة العقلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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