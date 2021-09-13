فتحي عبد السميع: ما حدث في منهج رابعة ابتدائي ينم عن ضحالة فكرية شديدة

كارثة جديدة كان ضحايها طلاب الصف الرابع الابتدائي خاصة بعد نشر قصيدة لـ أحمد شوقي ضمن المنهج وهى في الأساس ليست لأمير الشعراء، إنما هي من تأليف المهندس وحيد حامد الدهشان.

القصيدة عنوانها (فى حب مصر) ضمن مواد الكتاب المدرسي للصف الرابع الابتدائي لهذا العام، كتب تحتها مؤلفو الكتاب أنها من تأليف أحمد شوقى، ثم أتبعوا القصيدة بصورة لأمير الشعراء، وكتبوا في التعريف به "من أعماله: كتب قصيدة في حب مصر التي ينتمي إليها هذا النص".

وعن هذا الأمر قال الشاعر فتحي عبد السميع:" بالنسبة لي فإن هذا الأمر محزن للغاية وهو علامة على اشياء كثيرة لا نستطيع الامساك بها، نحن نعاني من جهل كبير بالشعر والادب ونفور الأجيال الجديدة وكل هذا بسبب التعليم، مضيفًا لـ"الدستور":" هذه السقطة من الأشياء التي تساعدنا على الإمساك بهؤلاء الجناة.

وأكد:"هى تكشف عن جهل مركب ويكفي ان تنظر للتعريف بامير الشعراء المكتوب وهو يدل على البؤس الشديد والضحالة الفكرية لمؤلفوا الكتاب.

أما عن القصيدة المنشرة فتقول أبياتها:"

يا مصر حبك في الفؤاد كبير.. وله أريج طيب وعبير

يا مصر يا أرض السماحة والندى.. يا واحة يسعى لها المقهور

في وجهها للزائرين بشاشة.. ورحابة ومودة وسرور

يا مصر يا مهد الحضارة والهدى.. وتراب أرضك مؤمن وطهور

يا مصر يا أرض المروءة والنهى.. مهما علا واستكبر المغرور

أما عن فتحي عبد السميع فهو شاعر وباحث مصري من مواليد قنا عام 1963م، رئيس تحرير سلسلة الإبداع الشعري التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأمين عام مؤتمر أدباء مصر "دورة المشهد الشعري" في الإسكندرية عام 2009م، وأمين عام مؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد عام 2011م، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومنسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، وعضو مجلس إدارة مركز الثقافة اللامادية بجامعة جنوب الوادي.