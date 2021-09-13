الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بلينكن: إدارتنا ورثت مشاكل أفغانستان وأكثر المتشائمين لم يتوقع انهيار الجيش

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مساء اليوم الإثنين، أن واشنطن تواصل جهودها بمساعدة من يريدون مغادرة أفغانستان في تحقيق ذلك.

وأضاف بلينكن بحسب ما نقلت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن أكثر المتشائمين لم يتوقع انهيار الجيش الأفغاني في 11 يوما وهو الذي تلقى تدريبا على مدى سنوات، مشيرا إلى أن إدارة بايدن ورثت مشاكل متراكمة في أفغانستان.

وتابع: "إذا أبقت طالبان روابطها بالقاعدة أو أبدت دعما لداعش خرسان فإننا بالتأكيد سنتدخل".

وكان  وزير الخارجية الأمريكي أكد اليوم في جلسة استماع أمام الكونجرس بشأن الانسحاب من أفغانستان، أن واشنطن حققت أهدافها في أفغانستان بمقتل بن لادن وتدهور قدرات القاعدة، مشيرا إلى أنه لم يكن من خيار أمام الرئيس جو بايدن سوى إنهاء الحرب أو التصعيد.

وقال: "ذهبنا إلى أفغانستان لمحاسبة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر 2001، ولم يكن هناك أي دليل على أن بقاءنا في البلاد سيساعد القوات الحكومية".

وأضاف "خصوم أمريكا أرادوا لها التعثر لعقد إضافي في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية ورثت اتفاقا من إدارة ترمب مع حركة طالبان التي تعهدت بمنع استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات الإرهابية.

وأوضح أن بلاده على اتصال مباشر مع الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، وقال "غالبية الأمريكيين خرجت من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الماضي".

أنتوني بلينكن الخارجية الامريكية أفغانستان الانسحاب من أفغانستان انهيار الجيش الافغاني

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