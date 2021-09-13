راجية الفقي: يجب فتح حوار مجتمعي لمعالجة أزمة الثانوية العامة

قالت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مجهود ورؤية مبذولة من وزارة التربية والتعليم، ولكن المجهود لا يصل بالصورة المطلوبة به، مضيفة أن هناك عوامل يجب النظر إليها ومنها أحوال المعلم وإعادة النظر فى أعداد المدرسين والرواتب والمشاكل الأخرى، وكذلك مواجهة الدروس الخصوصية بشكل قوى.

وأشارت الفقي، خلال كلمتها فى ندوة بعنوان “الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي (أزمة الثانوية العامة )”، إلى أنه يجب فتح حالات حوار مجتمعي لمعالجة أزمة الثانوية العامة والاستماع للمتخصصين، وكذلك معالجة مشاكل التنسيق ومعالجة الإجراءات وهو ما يتطلب بأن يكون هناك رؤية أشمل وأقوى لذلك، ويجب توسيع دائرة المناقشة ووضع نظرة استراتيجية لذلك.

وأثنت على المجهود المبذول فى مرحلة التأسيس ومنها مرحلة رياض الأطفال والمناهج، مشددة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي لمعالجة تلك الأزمات.

لمشاهدة الندوة

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ويشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، والباحثة السياسية نيفين اسكندر ، ومحمد القاضي مسؤول ملف التنظيم باتحاد الشباب المركزي، ويدير الندوة الدكتور أحمد علاء فايد عضو اتحاد الشباب بحزب المصري الديمقراطي .

كما التقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الأحد وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصرى وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب، وتبادل الروئ والأفكار التي تخدم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى دورهم البناء في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.

وأوضح د.عبد الغفار أنه تم إصدار العديد من التشريعات الداعمة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، ومنها: قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون الجامعات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو اجتذاب الكفاءات المصرية بالخارج؛ للتدريس بتلك الجامعات وفقًا للآليات الجديدة المتطورة للتعلم عن بعد، وكذلك إمكانية استضافة الباحثين لإجراء أبحاثهم أيضًا داخل الجامعات الأهلية.

شارك فى فعاليات اللقاء من أعضاء مجلس النواب: أميرة العادلى، أحمد فتحى، أميرة صابر، ومن نواب مجلس الشيوخ: راجية الفقى، ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، د. السيد أبو فرحة، د. محمد سالم، د. أحمد سراج، أحمد البشبيشي.

كما شارك في اللقاء من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كل من: د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، أ. سعيد محجوب رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي.