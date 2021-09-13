51 ناديًا تطالب بـ«عمومية غير عادية» لانتخاب مجلس لاتحاد الكرة

انتهي الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وضم قرابة 51 ناديا يمثلون أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وقرر الأعضاء في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة خلال 15 يوما بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني.

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولى عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما طالب المجتمعون وضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

كان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية انتابهم الغضب جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.