الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«فاتن حمامة سيرة درامية».. أولى ثمار التعاون بين «هيئة الكتاب» و«أكاديمية الفنون»

كتاب فاتن حمامة..سيرة
كتاب فاتن حمامة..سيرة درامية لماهر زهدي

يصدر قريباً كتاب "فاتن حمامة..سيرة درامية" للكاتب ماهر زهدي، ويعد الكتاب أولى ثمار التعاون على مستوى النشر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأكاديمية الفنون.

وكتب الكاتب الصحفي عزمي عبد الوهاب مقدمة الكتاب، قائلاً: “الكاتب ماهر زهدي لا يكتب سيرة بالمفهوم الضيق لها فهو لا يجعل الشخصية التى يكتب عنها معلقة فى فراغ، منزوعة عن سياقها، ولذا تستطيع أن تعرف جانباً من تاريخ مصر السياسي والاقتصادي فى الفترة التى عاشت فيها البطلة وتاريخ السينما بالطبع”.

ويتابع "عبدالوهاب": “هذا الجهد البحثى الأمين والمدقق واللغة الرشيقة الناعمة، التى يكتب بها تؤهله لأن يكون مبتكراً لنوع من الكتابة، لم يحفر فيه أحد من قبله وهو كتابة السيرة الدرامية التى تستعين بمختلف الوثائق، وتنزعها من حضورها الأرشيفى المترب لتصبح جزءاً من الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التى تؤثر فى شخصياته”.

واستطرد أنه يتابع معظم أفلام تلك الشخصية، ويتوقف أمام حركاتها وأدائها، لأنه سيصنع حواراً بين تلك الشخصية والمحيط الخاص بها. وحين تستدعى أنت الجمل الحوارية ، التى أدتها الشخصية،وتقارنها بالحوار، الذى وظفه ماهر زهدي فى سياق الدراما، سترى كم أضاء هذا الحوار، جوانب تكاد تكون معتمة  فى الشخصية، انها عملية شاقة يضفر خلالها السرد بالحوار، النابع من الشخصية كما تبدو فى حياتها أو على الشاشة.

وأختتم "عبد الوهاب" مقدمته، كتاب يكتبه ماهر زهدي عن فاتن حمامة، جدير بالقراءة لانه سيغلق قوس الكتابة عن سيدة الشاشة العربية نهائياً، أو فى أحسن الأحوال لفترة طويلة قادمة.

ماهر زهدي كاتب و صحفي و مؤرخ فني؛  تخصص في السير الذاتيه لكبار الفنانين  منهم اسماعيل يس و زينات صدقي و قد دفعه عشقه الفني لصوت مصر شاديه ان يصدر اثناء اقامه معرض الكتاب هذا العام 2019 كتاب بعنوان " شاديه قمر لا يغيب " و قد حقق الكتاب مبيعات قياسيه اثناء انعقاد المعرض.

الفنانة فاتن حمامة ماهر زهدي أبرز إصدارات هيئة الكتاب أكاديمية الفنون سيدة الشاشة العربية

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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