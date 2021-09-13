مليون ناخب يصوتون بأول أيام الانتخابات الكندية

صوت أكثر من مليون كندي خلال اليوم الأول من الاقتراع المبكر للانتخابات الفيدرالية، حسبما ذكرت هيئة الانتخابات الكندية، اليوم الإثنين.

وأصدرت الوكالة تقديرًا أوليًا يفيد بأن أكثر من 1.3 مليون صوت تم الإدلاء بها يوم الجمعة، موضحة استمرار الاقتراع المسبق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيستمر في اليوم الأخير اليوم الإثنين، وينتهي في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت الوكالة إن هذا يمثل زيادة طفيفة عن نسبة الإقبال في اليوم الأول من الاقتراع المسبق خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019.

في المجموع، كان هناك 4.7 مليون صوت تم الإدلاء بها في الانتخابات السابقة في عام 2019، ارتفاعًا من 3.65 مليون في عام 2015.

وكان الكنديون قادرين أيضًا على التصويت لأسابيع في أي مكتب للانتخابات الكندية عبر عملية الاقتراع الخاصة، وتُقبل الأصوات في تلك المرافق حتى يوم الثلاثاء الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، وهو أيضًا الموعد النهائي للتسجيل للتصويت عن طريق البريد.

وبعد ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للإدلاء بأصواتهم هي حضور مركز الاقتراع المخصص في 20 سبتمبر موعد الانتخابات الرسمية.

جدير بالذكر، قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الجمعة الماضي، إنه غير نادم على إجراء انتخابات مبكرة وسط الجائحة، بعد أسابيع من تعرضه لانتقادات شديدة من قبل زعماء المعارضة.

وفي حديثه إلى الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، سُئل ترودو عما إذا كان يشعر بأي ندم بشأن إجراء الانتخابات وإرسال الكنديين إلى صناديق الاقتراع، قال ترودو: “لا”، موضحًا: "أيا كانت الحكومة، الكنديون المنتخبون سيتخذون قرارات في الأشهر المقبلة حول كيفية المضي قدمًا".

وأشار ترودو مرارًا وتكرارًا إلى الانتخابات كضرورة، حيث تقرر الحكومة كيفية التغلب على نهاية جائحة كوفيد- 19، لافتًا إلى أن الكنديين "يجب أن يكونوا واضحين للغاية" بشأن "كيف يريدون إنهاء هذا الوباء".

ومع ذلك، فشلت هذه الرسالة في التواصل مع العديد من الكنديين الذين يقولون إنهم لم يرغبوا أبدًا في إجراء انتخابات في المقام الأول.

قبل شهر، لم يوافق 56 في المائة من الكنديين على الحاجة لإجراء انتخابات، وفقا لاستطلاع أجرته شركة إبسوس.

ووصلت هذه النسبة الآن إلى 68 في المائة من الكنديين يقولون إنهم لا يعتقدون أن الانتخابات ضرورية، وفقًا لاستطلاع الرأي الذي نشرته إيبسوس يوم أمس الخميس.