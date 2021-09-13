الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«طالبان» تنفي إيواء زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

الظواهري
الظواهري

نفت حركة طالبان اليوم الإثنين، إيواء زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان.

ونفى المتحدث باسم حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الاثنين، تقارير تزعم إيواء الحركة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان في تصرح لوكالة سبوتنيك: "هذا كذب. لا علاقة له بالحقيقة".

ومن جانب آخر، وصلت طائرة باكستانية في مطار كابول، اليوم، بعد أقل من شهر على سيطرة حركة طالبان الأفغانية، حيث انطلقت الطائرة من إسلام آباد وعلى متنها نحو عشرة ركاب فقط.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أن الشركة حريصة على استئناف الرحلات التجارية المنتظمة، لكن من السابق لأوانه تحديد عدد الرحلات الجوية بين العاصمتين في الفترة المقبلة.

وفي السياق، بدأت موظفات مطار كابول في العودة بعد عودة معظم الموظفين الرجال منذ فترة، حيث انضمت 12 فقط إلى صفوف الموظّفين العائدين الأسبوع الجاري، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وحول طائرات المساعدات، قال عبد الهادي حمداني رئيس مطار كابول، إن روسيا أبلغت حركة طالبان، بعزمها على تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الأفغانية، لنقل شحنات من المساعدات الإنسانية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف حمداني، الذي عينته طالبان قبل فترة وجيزة في منصب مدير مطار كابول: "في الآونة الأخيرة، هبطت في مطار كابول، طائرات تحمل مساعدات من قطر والبحرين والإمارات العربية، وأوزبكستان وكازاخستان وباكستان".

وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدةً من أزمة انسانية كبيرة في أفغانستان خلال هذه الفترة، بسبب النقص الهائل في المساعدات والمواد الأساسية في البلاد.

ونظمت الأمم المتحدة مؤتمراً للمساعدات في جنيف اليوم الاثنين، في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية.

وحضر المؤتمر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعشرات من ممثلي الحكومات ومنهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

طالبان أتراك يرفعون علم القاعدة أيمن الظواهري أفغانستان أحمد زعيم بص في المرايا

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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