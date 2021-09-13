تحسين نوعية المياه.. تأهيل وتبطين 2513 كيلو متر من الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج و أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".





إحداث نقلة حضارية لترشيد استهلاك المياه



وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2512،915 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، والذى يبلغ 11،578 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



تحسين نوعية المياه وحالة الطرق المجاورة للترع



من جانبه، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابيًا على جودة المحاصيل، وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع، وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

وأشار غانم، إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.



ويستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، توفير مليار جنيه سنويا لصيانة وتطهير المجارى المائية، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية التى تبلغ 33 ألف كيلو متر على طول مجرى نهر النيل.

