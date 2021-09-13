الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للمرة الثانية.. نيابة أسوان تحقق في واقعة مشاجرة أشخاص بسبب ''البلح"

مشاجرة
مشاجرة

بدأت النيابة العامة بأسوان، تحقيقاتها في واقعة مشاجرة بين عائلتين في نجع ملقط التابع لقرية أبوالريش بالمدينة، بسبب تقسيم محصول البلح، ما أسفر عنها إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتعد المشاجرة الثانية التي تحدث خلال أيام قليلة داخل محافظة أسوان وتسفر عنها إصابات للأشخاص، حيث أن سبقها مشاجرة عائلتين بنجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، وأسفرت عنها قتلى ومصابين أيضًا.

تلقي اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين في نجع ملقط بسبب تقسيم محصول البلح، مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

بناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية إعادة الهدوء مرة أخرى للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جدير بالذكر أن شهد نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان،  الخميس الماضي، مشاجرة بالاعيرة النارية بين عائلتين داخل القرية، بسبب مشادة كلامية بين 2 من أبناء العائلتين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بطلق ناري.

كما شهد نجع القوز بقرية المنصورية إشعال النيران بعدد من المنازل الموجودة داخل القرية، إثر المشاجرة الواقعة بين العائلتين.

وتلقي اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة دراو يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلة حماد، وقبيلة الحمداب، بنجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع للمحافظة، أثر مشادة كلامية بين 2 من أبناء العائلتين، ما أدى إلى إطلاق العائلتين الأعيرة النارية و وقوع إصابات من العائلتين، بالإضافة  إلى عائلة منهم النيران بعدد من المنازل التابعة للعائلة الأخرى.

وبناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية إعادة الهدوء مرة أخرى للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم،والتعرف على الأسباب وراءها، كما توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتلف منازل أخرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالهم.

 

 

محافظة أسوان اصابة أمن أسوان محافظة أسوان النيابة العامة للمرة الثانية مشاجرة بين عائلتين

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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