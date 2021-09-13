وزير الخارجية القطرى يجتمع مع مسئولين فى أفغانستان (صور)

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في العاصمة الأفغانية كابول، مساء الأحد، مع رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة المعينة مؤخرًا، الملا محمد حسن أخوند.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز السلام في أفغانستان، وآخر المستجدات بشأن تشغيل مطار كابول، وضمان حرية المرور والسفر للجميع، كما جرى التأكيد على أهمية تضافر الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار أفغانستان.

وزير خارجية قطر في أفغانستان

وحث وزير الخارجية القطري، المسؤولين الأفغان، على إشراك جميع الأطراف الأفغانية في المصالحة الوطنية.

كما اجتمع وزير خارجية قطر، في كابول، مع الرئيس الأسبق لأفغانستان حامد كرزاي، ورئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله، مثَّمنًا جهودهما في المفاوضات التي استضافتها الدوحة، كما جدد التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان.

وزير خارجية قطر في أفغانستان

تأكيد قطري روسي

وفي وقتٍ سابق، أكد وزير الخارجية القطري، أهمية استقرار الأوضاع والأمن في أفغانستان، وأن تؤخذ تخوفات الدول المجاورة لها في عين الاعتبار، معربًا عن أمله في أن يرى العالم وعود طالبان تتحقق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، أمس الأول، أثناء زيارة الوزير القطري إلى روسيا مؤخرًا.

وزير خارجية قطر في أفغانستان

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن قطر وروسيا متفقتان على ضرورة إيجاد حل للوضع في أفغانستان، وأن تكون المساعدات الإنسانية مستقلة عن أي تطورات سياسية، مضيفًا أن على طالبان التنسيق لتأمين خروج من يرغب من البلاد.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، أن الجانبين تطرقا إلى العمل في مطار كابول الدولي، وضرورة العمل لإنشاء معبر للمساعدات الإنسانية، ودعم حرية التنقل، مشددًا على أهمية التعاون والاجماع الدولي لدعم العملية الجارية حاليًا في أفغانستان.