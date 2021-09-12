الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزارة الرياضة تطلق أكثر من 500 نشاط بمراكز الشباب ضمن رؤية «مصر 2030»

أنشطة الوزارة
أنشطة الوزارة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لتدريب الشباب) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والمؤسسة الاستشارية للتنمية "اتجاه" أنشطة وفعاليات أندية السكان، في ١٧ محافظة، لرفع الوعي بقضايا السكان.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان، والتي تنفذ في محافظات (قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، السويس، البحيرة، الشرقية، دمياط، المنوفية، البحر الأحمر، الوادي الجديد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الاقصر، اسوان)، وتقدم التدريبات في أكثر من 70 نادي سكان بمراكز الشباب بما يزيد عن 500 نشاط خلال شهر أغسطس.

وتهدف تلك الفعاليات إلى تصحيح بعض الأفكار والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بقضايا الصحة الإنجابية، بالإضافة لإكساب المشاركين من الشباب والفتيات مجموعة من المعلومات المتعلقة بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنظيم الأسرة وزواج الأطفال وصحة الشباب والمراهقين، علاوة على دعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030.

ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير مراكز الشباب يساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي إمدادهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف أن الدولة تسعى لتوفير بيئة رياضية تناسب جميع المواطنين المصريين، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين، موضحا أن الاهتمام بتطوير المنشآت سوف يساعد بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية التي تهتم بتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية مما يسهم في صناعة الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA أندية السكان الكوادر الشبابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

3 مراحل.. رحلة الغاز المصرى إلى لبنان عبر «الخط العربى»

لأول مرة في العالم.. مصر تعتمد إشهار الجمعيات الأهلية إلكترونيا

الأرصاد: الطقس غدًا حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

الكنائس المصرية: نحقق يومًا بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة

بكاء وخشوع لأئمة مصر والسودان وقيادات الوزارة فى محاضرة وزير الأوقاف (صور)

قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس: أمريكا حريصة على التعاون العسكرى مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)

إسرائيل تسجل 10 آلاف و84 إصابة جديدة بكورونا

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران