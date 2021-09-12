وزارة الرياضة تطلق أكثر من 500 نشاط بمراكز الشباب ضمن رؤية «مصر 2030»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لتدريب الشباب) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والمؤسسة الاستشارية للتنمية "اتجاه" أنشطة وفعاليات أندية السكان، في ١٧ محافظة، لرفع الوعي بقضايا السكان.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان، والتي تنفذ في محافظات (قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، السويس، البحيرة، الشرقية، دمياط، المنوفية، البحر الأحمر، الوادي الجديد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الاقصر، اسوان)، وتقدم التدريبات في أكثر من 70 نادي سكان بمراكز الشباب بما يزيد عن 500 نشاط خلال شهر أغسطس.

وتهدف تلك الفعاليات إلى تصحيح بعض الأفكار والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بقضايا الصحة الإنجابية، بالإضافة لإكساب المشاركين من الشباب والفتيات مجموعة من المعلومات المتعلقة بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنظيم الأسرة وزواج الأطفال وصحة الشباب والمراهقين، علاوة على دعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030.

ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير مراكز الشباب يساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي إمدادهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف أن الدولة تسعى لتوفير بيئة رياضية تناسب جميع المواطنين المصريين، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين، موضحا أن الاهتمام بتطوير المنشآت سوف يساعد بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية التي تهتم بتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية مما يسهم في صناعة الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.