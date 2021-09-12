وزارة الشباب تطلق المعسكرات الصيفية بمشاركة طلائع الجمهورية في الغردقة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة المعسكرات الصيفية للطلائع علي مستوي الجمهورية، بمدينة الغردقة بإجمالي 15 فوج لـ 1550 طليع وطليعة من جميع المحافظات، بهدف استثمار أوقات الفراغ للنشء بأنشطة ترويجية ومتنوعة لتنمية المهارات الثقافية والاجتماعية وبناء وصقل وعيهم بمختلف القضايا الوطنية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن برنامج المعسكرات، وبعد تجديد المدينة الشبابية بالغردقة.

وتتضمن المعسكرات تنفيذ أنشطة ترفهية (أنشطة شاطئية - مهرجان الألوان - جولات حرة - انشطة سمر) وأنشطة ثقافية وفنية وتثقيفية (محاضرات تعريفية عن محافظة البحر الأحمر وأهم معالمها - ورش عمل توعية بيئية - دوري معلومات ومسابقات).

وتعد محافظة البحر الأحمر ثاني أهم مسار لهجرة الطيور، فهي الجسر الذى يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وكذلك أنشطة رياضية، بالإضافة إلى رحلات لأهم المعالم بمدينة الغردقة، مثل: (متحف الأحياء المائية - متحف آثار الغردقة - جولة سياحية بالغواصة - جزيرة محمية أبو منقار) وتستمر الفعاليات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وشارك في الفوج الأول 94 طليعة من طلائع محافظتي السويس والقليوبية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن المعسكرات الصيفية تهدف إلى تعريف طلائع المحافظات بمعالم محافظة البحر الأحمر وتاريخها، بالإضافة إلى إكسابهم بعض المهارات الحياتية، والبناء النفسي والبدني وتنمية المهارات والقدرات ورفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية، بما يعزز الانتماء الوطني، وكذلك تعزيز التعلم من خلال اللعب والمشاركة في الحياة الاجتماعية.

البرامج السياحية في المعسكرات

ـ حياة الخلاء "نصب الخيام – طهي خلوي – حفلات سمر – تزحلق رمال".

- نشاط رياضي "القوس والسهم – شد الحبل – العاب القوى – كرة طائرة وسلة".

- أنشطة بحرية "سباحة – تجديف – شراع – كياك – صيد سمك" جميع المعسكرات ما عدا سيوة".

- نشاط فني "غناء فردي – موسيقى – استكشاف".

- نشاط ثقافي "شعر – إلقاء – أبحاث – مسابقات ثقافية".

- مهارات حياتية "تدريب على القيادة – استثمار الوقت – التعامل مع الآخر – أنشطة الاتصال – أنشطة المحاكاة".