النيابة تصرح بدفن جثمان غريق شاطئ فايد بالإسماعيلية

صرحت نيابة الإسماعيلية، بدفن جثمان شاب يدعى مدحت سيد سعد الدين عبد العال، 28 سنة، مقيم بالسعيدية مركز ومدينة فايد، وتسليم جثمانه لذويه تمهيداً لدفنه، بعدما تعرض للغرق، في أحد شواطئ مدينة فايد بالإسماعيلية، أمس السبت.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد مصرع شاب يدعى مدحت سيد سعد الدين عبد العال، 28 سنة، مقيم بالسعيدية مركز ومدينة فايد.

وتم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفي فايد، بمشرحة مستشفى فايد، وأفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة "اسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى الجانب الآخر شهدت مدينة القصاصين، بمحافظة الإسماعيلية، غرق فتاة في العشرينات من عمرها بعد اختلال توازنها وسقوطها في المجرى المائي لترعة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القصاصين يفيد بغرق فتاة في العشرينات من عمرها بترعة الإسماعيلية، وتحديدًا بمنطقة جسر البعالوة الممتد على الترعة.

غرق فتاة عشرينية في ترعة الإسماعيلية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، المتمثلة في قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية ومباحث مركز الشرطة، إلى مكان الحادث للبحث عن جثة الفتاة.

وكان عدد من أهالى مدينة القصاصين وشبابها قد تطوعوا للبحث عن الفتاة بالترعة، حيث نزل العشرات من أبناء قرية البعالوة إلى المياه للبحث عن جثة الفتاة في المكان الذى سقطت فيه ولم يعرف حتى الآن سبب سقوط الفتاة في المياه هل هو قضاء وقدر أم أنها حالة انتحار.

وذكر شهود عيان أن الفتاة كانت تسير بالقرب من المجرى المائي للترعة، وفجأة شعرت بأنها في حاجة إلى التقيؤ ودوار حيث فقدت توازنها وسقطت في المياه.