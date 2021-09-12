بابا الفاتيكان يدعو إلى مواجهة الأصولية عبر التعليم

دعا البابا فرنسيس ممثلي مجموعة العشرين بمنتدى الأديان في مدينة بولونيا الإيطالية إلى مواجهة الأصولية والتطرف عبر التعليم ومحو الأمية.

وأكد البابا أن الفقر والجهل يساهمان في العنف، كما ندد بمقتل حوالي 5000 شخص في مواقع دينية حول العالم على مدى السنوات الأربعين الماضية.

وأشار إلى أن الزعماء الدينيين يجب أن "يخدموا الحقيقة" وينددوا بالشر حتى عندما يرتكبه أتباع دياناتهم.

يذكر أن منتدى بولونيا للأديان يعقد في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق، صلى البابا فرانسيس"بابا الفاتيكان" من أجل المتضررين من النزاع في إثيوبيا، داعيًا إلى "الأخوة والتضامن للوصول إلى السلام"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا كاثوليك صن" الأمريكية.

وفي نهاية حديثه للجمهور العام في الفاتيكان في 8 سبتمبر، احتفل البابا بيوم رأس السنة الجديدة القادم الذي يحتفل به في إثيوبيا في 11 سبتمبر.

وقال: "أتقدم إلى الشعب الإثيوبي بأحر تحياتي، ولا سيما أولئك الذين يعانون بسبب الصراع المستمر والوضع الإنساني الخطير الذي تسبب فيه، وأتمنى أن تكون هذه لحظة أخوة وتضامن حتى نسلم للسلام".

وتابعت الصحيفة الأمريكية: "لا يزال العنف والأزمة الإنسانية الناتجة عن حرب تيجراي مستمران حتى الآن وذلك بعد أن شن النظام الإثيوبي هجومًا على قوات تحرير تيجراي في نوفمبر الماضي"، وفي ذلك الوقت، قالت الحكومة الإثيوبية: "إن القتال سينتهي خلال أسابيع، لكن العنف مستمر، مما أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح مليوني شخص آخر".

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 900 ألف شخص يعانون من المجاعة، و5 ملايين آخرين في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وعلى الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية في إثيوبيا تقول إن عملياتها في ولاية تيجراي الشمالية قد تأثرت بشدة بالحرب وانقطاع الخدمات المطلوبة، إلا أن الوكالات الكاثوليكية كانت من أكبر العوامل الدافعة للمساعدات في المنطقة.